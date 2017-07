Helen Miren o fenomenu Kardašijan: Oni kreiraju utisak da morate imati savršen život sa savršenom torbicom

Čuvena britanska glumica Helen Miren na veoma učtiv i promućuran način je govorila o fenomenu Kardašijan, ali i dala savet kako da preživimo ovu eru.

– Ne zanima me porodica Karadašijan. To je fenomen koji ne nalazim dovoljno interesantnim da bih na njega trošila vreme. Ipak, smatram da je jednostavno divno što je došlo vreme u kome je dozvoljeno da posedujete zadnjicu – rekla je ona i nastavila – Sigurna sam da taj fenomen ima dosta veze sa društvenim mrežama, socijalnim medijima, kao i porast onlajn nasilja i ljudi koji svoju neadekvatnost ispoljavaju preko tih društvenih mreža – rekla je Miren za Telegraf i objasnila – Rijaliti programi i promocija glamura koju potenciraju Kardašijanovi ima udela u svemu tome. Oni kreiraju taj utisak koji se stvara da morate imati savršen život sa savršenom torbicom i takvim stvarima, a ako to sve nemate onda se osećate loše.

Znatiženjni kako bi Helen savetovala mlade , a i one malo starije, da prežive “eru Kardašijanovih”, glumica je odgovorila:

– Mnogo se ljudi oseća usamljeno u ovom momentu, ali najvažniji elemenat je upravo u shvatanju da suštinski niste sami. I drugi prolaze kroz iste stvari i probleme kao i vi. Ne postoji recept ili savet koji je univerzalan za sve. Mislim da su “lažiranje i gluma” možda i dobri, ali ni odlazak u teretanu nije loš izbor. Vežbanje je dobar način da kontrolišete svoj um. Joga je dobra za vežbanje meditacije – na svoj način je objasnila Helen i napomenula da je svet u kojem živimo prepun divnih stvari:

– Zanimljivo je to da u vrlo sofisticiranom svetu u kome živimo, prepunom literarne lepote, divnih stvari, komunikacije, edukacije i svega ostalog, čitava ta priča oko nesigurnosti kod mladih izgleda mnogo ekstremnija nego što je ikada bila. Svi ti mladi ljudi su kroz različite periode života osetili nesigurnost i sumnju u sebe – rekla je glumica naglašavajući efekat koji socijalni mediji imaju u tome.

– Druga stvar koju sam naučila jako rano je da kada ste tako mladi i dešavaju vam se takvi usponi i padovi, izlaz je učenje. Ne, svet se ne okreće oko vas i vaše nesigurnosti i manjka samopouzdanja. Morate pogledati oko sebe i postati manje egositični. Jer, manjak samopouzdanja u nekom trenutku može postati i vaša opsesija. Budite otvoreni i dajte sebe drugim ljudima, radije nego da stalno mislite samo o sebi i da se samosažaljevate.