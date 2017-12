Harvi Vajnstin o optužbama Salme Hajek: Nisam ni bio na snimanju Fride, nijedna njena reč nije tačna!

Osramoćeni holivudski producent Harvi Vajnstin konačno je posle više meseci optužbi za seksualno zlostavljanje, koje su stizale na njegov račun, prekinuo tišinu i odgovorio poslednjoj glumici u nizu. Čini se da je optužba slavne Salme Hajek, koja je napisala da je ‘on njeno čudovište’, kap koja je prelila čašu.

Hajek je u sredu u kolumni za The New York Times otkrila da se Vajnstin prema njoj godinama ponašao kao prema ‘komadu mesa’, a na snimanju filma ‘Frida’ naterao ju je da snimi scenu seksa s drugom ženom. Ali, producent je opovrgao da je ikad terao glumicu na lezbijski seks.

– Gospodin Vajnstin se ne seća da je vršio pritisak na Salmu da odglumi bespotrebnu scenu seksa s koleginicom, a i nije se nalazio na snimanju filma – stoji u saopštenju koje je poslao njegov predstavnik za štampu, piše Daily Mail. On, pak, tvrdi da se samo zauzeo za Hajek u tom projektu jer su neki drugi producenti za glavnu glumicu hteli tada popularniju Dženifer Lopez.

Ovo je drugi put da se Vajnstin oglasio nakon što su protiv njega počele da pljušte optužbe za seksualno zlostavljanje. Prvi je put u oktobru odgovorio na optužbu glumice Lupite Njongo koju je pokušavao da zavede dok je bila gost u njegovoj kući i dok su mu žena i deca bila kod kuće. Tad je izdao podugačko izvinjenje i molio za ‘drugu šansu’, posle čega se prijavio u kliniku za lečenje zavisnosti od seksa u Arizoni.

Hajek je detaljno opisala kako se producent ponašao:

– Svašta je tražio od mene, ali na svaki njegov zahtev kategorički sam rekla ‘ne’ – hteo je da se tušira sa mnom, ili da me barem gleda dok se tuširam, nudio mi je masažu, pa mi je predlagao da me njegov prijatelj masira, i to potpuno go, čak me pitao sme li da me oralno zadovolji… Pošto sam sve od navedenog odbila, zapretio je kako će da me ubije… Vređao me pred svima na setu. On je pravo pravcato čudovište.