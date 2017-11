Gvinet Paltrou se najzad verila za Breda Falčuka, o venčanju ni reči

Gvinet Paltrou se verila za Breda Falčuka posle više od tri godine veze, ali o braku za sada nema ni govora…

Slavna glumica i autor serije Glee, upoznali su se na setu te megahit-serije 2014. godine, kada se Gvinet u njoj pojavila kao učiteljica na zameni Holi Holidej.

Međutim, njihova je veza ostala tajna sve do 2015., a sada su otišli korak dalje i najzad se verili.

– Oboje su znali da će to da se dogoditi, ali im to nije bila tako velika stvar jer su oboje pre toga bili dugo u braku. Nije bilo žurbe – rekao je jedan insajder za Us.

Podsetimo, Paltrou je svojevremeno bila verena za kolegu glumca Breda Pita dok nisu raskinuli 1997. Posle toga 11 godina bila je u braku s frontmenom grupe Coldplay, Krisom Martinom, od kojeg se razvela 2014., iako je razvod pravno okončan tek lani. Falčuk je bio oženjen televizijskom producentkinjom Suzan Falčuk s kojom ima dvoje dece.