Gvinet Paltrou otkrila kako ju je Bred Pit odbranio od Harvija Vajnstina (video)

Gvinet Paltrou opisala je u šouu Hauarda Sterna detalje o večeri kad se njen tadašnji dečko Bred Pit suprotstavio Harviju Vajnstinu pošto je saznao da ju je ovaj seksualno uznemiravao, piše Daily Mail.

Gvinet kaže kako su te 1995. bili na premijeri Hamleta na Broadveju kad je Pit spazio Vajnstina i krenuo u akciju. Gurnuo ga je u zid i rekao mu: ‘Ako se ikad ponovo zbog tebe bude osećala neprijatno, ubiću te!’

Paltrou je rekla i kako je Bred Pit divan jer je to uradio u trenutku kada nije bila ni poznata ni slavna.

‘Volim ga zbog toga’, rekla je Paltrou, na šta je voditelj Stern odgovorio: ‘I ja ga volim zbog toga.’

Posle toga glumica je rekla da se osećala čudno i da nije imala pojma da će Vajnstin pokušati da joj priđe.

– Odmah sam rekla Pitu šta se dogodilo. Bila sam veoma uznemirena, a upravo sam bila potpisala dva filma za tog čoveka.

Paltrou je prvi put progovorila o ovoj temi prošle godine za New York Times i tako postala jedna od prvih glumica koja je javno optužila producenta. Ali, ipak je oklevala da istupi.

– U to vreme priča o zlostavljanju još nije buknula. Razgovarala sam s novinarkom New York Timesa i želela da pričam o novom filmu koji uskoro izlazi, ali znala sam da će, ako spomenem incident s Vajnstinom, upravo to postati fokus čitavog intervjua.

Ali kaže i kako je bila sigurna da će kad-tad podeliti svoju priču i da vezano uz to nije imala nikakve sumnje.

– Bila sam još dete i strašno uplašena. Kad sam stigla u hotel, on je počeo da me masira i pozvao me da mu se pridružim u spavaćoj sobi. Bila sam očajna. Dotad sam ga smatrala nekakvim ‘ujakom Harvijem’.’

Pošto ga je odbila, producent je počeo da viče na nju i upozorio je da nikome ne sme da kaže šta se dogodilo.

– Od mene se očekivalo da čuvam tajnu – kaže glumica koja je Vajnstina nazvala istovremeno darežljivim i velikodušnim, ali i nasilnim i osvetoljubivim. Ali Gvinet Paltrou više ne želi da ćuti.

– Dođe trenutak kad žena mora da pošalje jasnu poruku da tako više ne ide. Ovakav način postupanja sa ženama prestaje sad!