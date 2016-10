Gven Stefani o ljubavi sa Blejkom: On je za mene bio neočekivani poklon (video)

Gven Stefani je ove godine osvojila nagradu Grammy, bez bora je napunila 47. godina, izdala je solo album koji ne silazi sa vrha top lista, proširila je svoju modnu kolekciju, ali je i nakon razvoda pronašla novu ljubav sa Blejkom Šeltonom…

Magazin Glamour je objavio listu žena koje su obeležile godinu, zato i nas i ne čudi što se pop pevačica i ikona stila, Gven Stefani, našla među njima.

Stefani će se pojaviti na naslovnoj strani decembarskog broja ovog magazina, a u intervjuu koji je dala ispričala je sve o svom bolnom razvodu nakon 13. godina braka od Gevina Rozdejla, oca njenih sinova, Kingstona, Zume i Apola.

Ali, nije bilo ni malo lako. Stefani je otkrila da se čak i stidela jer se razvela.

– Želja da se venčate je za mene, kao i za sve druge, bila nekako vau, to je to, zar ne? Želite da uložite sve u brak i da učinite sve da on uspe. A kao model za primer imala sam uspešan brak svojih roditelja koji su proslavili 50. godina braka! – rekla je Stefani.

– Brak je bio jedna od stvari za koju nisam želela da propadne.

Kada se pridružila “The Voice” 2014. godine, to joj je pomoglo da povrati poljuljano samopouzdanje, ali joj je nenadano donelo i poznanstvo sa svojom budućom ljubavlju, kantri pevačem Blejkom Šeltonom, koji je u to vreme i sam prolazio kroz razvod od supruge Mirande Lambert.

– Bio mi je pravi prijatelj kada mi je to trebalo – rekla je Stefani, koja je Blejka tom prilikom nazvala “Svojim neočekivanim poklonom”.

Stefani, koja je karijeru započela sa bendom No Doubt još 1980. godine, sa podsmehom gleda na ideju da je stvorila pravo umetničko zaveštanje.

– Kada razmišljam o tome šta sam stvorila, mislim na to da sam prvenstveno postala majka. Kada ste roditelj, vi ste u fazonu: “Bože, nadam se da će me voleti kada odrastu. Nadam se da sam obavila dobar posao. Nadam se da će moja deca biti srećna” – rekla je Stefani.

Ali, ako ju je prošla godina naučila nečemu, to je onda svakako da živi u sadašnjem trenutku.

– Pokušavam da budem u sadašnjem trenu, ne da mislim i brinem o prošlosti i budućnosti. Znate, to je takvo traćenje vremena – iskrena je pevačica.