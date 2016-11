Godine za ljubav nisu važne

Harison Ford i Kalista Flokhart

Razlika u godinama: 22

Ljubav ne bira. Pred njom oružje polažu čak i superheroji, kao što je, na primer, neuništivi Indijana Džons. Zbog Kaliste Flokhart, svetu poznatije kao Ali MekBil, Harison Ford ostavio je drugu suprugu, scenaristkinju Melisu Metison, s kojom ima dvoje dece.

Upoznali su se na jednoj dodeli nagrada u Los Anđelesu, zaljubili na prvi pogled, a vezu dugu četrnaest godina ozvaničili 2010. u Santa Feu.

Čuveni glumac stariji je od Kaliste dvadeset dve godine, a ona je nedavno priznala da se zbog te razlike u početku preispitivala i da joj baš i nije bilo svejedno jer je smatrala da je premlada za njega.

– Dugo sam mislila da je sve ovo smešno, jer je on mnogo stariji od mene. Ali, ne možemo da biramo u koga ćemo da se zaljubimo. Često se šalimo na račun generacijskog jaza između nas – kaže glumica, koja je sa suprugom usvojila sina. Popularni glumac, koji je odavno zašao u osmu deceniju života, ima i troje unuka.



Kris Džener i Kori Gejmbl

Razlika u godinama: 25

Letos se šuškalo da je romansi između Kris Džener i njenog dvadeset pet godina mlađeg dečka došao kraj.

Muzički producent Kori Gejmbl i čuvena „mamadžerka“, glava najpopularnije američke porodice, počeli su da se zabavljaju nakon što se ona razvela od Brusa Dženera, koji je u međuvremenu promenio pol i postao Kejtlin.

Svi bolje upućeni u ovu ljubav svojevremeno su tvrdili da, osim „čiste emocije“, neobični par vezuje i poslovni angažman. Naime, Kori je „pomagao“ Dženerovoj da upravlja svojom velikom dinastijom, za šta ga je bogato nagrađivala sa 20.000 dolara mesečno.

Čuvao joj je decu, bio joj lični maser, ali, kako se obim posla povećavao, rasli su i apetiti mladog Gejmbla. Zbog toga je, navodno, tražio više novca, pa je Kris odlučila da sve prekine.

Ipak, nedavno su ponovo viđeni zajedno u jednom noćnom klubu, gde su celu noć zagrljeni plesali i ponašali se kao zaljubljeni tinejdžeri.



Džordž i Amal Kluni

Razlika u godinama: 16

Vest da je večiti neženja Džordž Kluni rekao da lepoj Amal pogodila je njegove obožavateljke kao grom iz vedra neba.

No, nije bilo teško pogoditi čime je ugledni advokat za ljudska prava osvojio jednog od najpopularnijih glumaca današnjice. Kako je Kluni i sam priznao, ona ima sve što on nema. I sve što druge nemaju, dodaćemo. A bilo ih je možda i previše.

Kada su se venčali pre dve godine u romantičnoj Veneciji, mnogi su govorili da toj ljubavi nije suđeno da traje, jer je reč o dva različita sveta. Ipak, njih dvoje su zaljubljeni kao na početku veze, a zanosna Amal, sad već ultimativna ikona stila novog doba, sve češće ostavlja supruga u senci kada se zajedno pojave na nekom događaju.

– Čim sam je ugledao, znao sam da je ona žena s kojom želim da provedem život. Mnogo sam srećniji otkako sam u braku. Ipak, nije mi bilo lako da je zaprosim, jer se pred njom često osećam kao zbunjeni tinejdžer – priznaje Džordž, koji je od svoje žene stariji šesnaest godina.



Majkl Daglas i Ketrin Zita Džons

Razlika u godinama: 25

U braku su od 2000. godine, a činjenica da ih deli čak četvrt veka ne umanjuje ljubav koju dvoje oskarovaca osećaju jedno prema drugom.

Sedamdesetdvogodišnji Majkl Daglas i dve i po decenije mlađa Ketrin Zita Džons zajedno su prošli kroz razne nedaće, čak su objavili i da se razvode jer više ne mogu da se sukobljavaju i da izdrže nepremostive razlike, ali opaka bolest od koje se slavni glumac leči ponovo ih je ujedinila. Vezuju ih i dvoje dece i emocije koje su snažnije nego ikad pre.

Za holivudske ljubavne prilike, romansa popularnih glumaca ubraja se među najdugovečnije.

Nisu je narušili ni njegova duga i mučna borba sa kancerom grla, ni njen bipolarni poremećaj, ni razne afere koje su im tabloidi pripisivali, ni Daglasovi problemi sa ndecom iz prvog braka, a interesantno je da su oboje bolovali od gripa kada su se verili na dočeku nove godine u zimskom centru Aspenu. Kada ju je Majkl pitao da li želi da se uda za njega, prvi odgovor zanosne Velšanke glasio je: “ne”.



Alek i Hilarija Boldvin

Razlika u godinama: 26

Svi su bili ubeđeni da su Kim Bejsindžer i Alek Boldvin savršen par. Ali, nešto u toj priči nije krenulo kako treba, pa su odlučili da prestanu sa stalnim preskakanjem prepreka i da se razvedu.

Šest godina bilo je potrebno Boldvinu da preboli fatalnu zvezdu ostvarenja “Devet i po nedelja”, s kojom je dugo vodio bespoštednu borbu oko starateljstva nad kćerkom Ajrlend.

Čak je i advokata bivše supruge jurio bejzbol palicom, preteći da će mu razbiti glavu. Utehu je konačno uspeo da pronađe u dve i po decenije mlađoj instruktorki joge Hilariji Tomas, poreklom iz Španije, s kojom se 2012. godine oženio.

Par ima kćerku Karmen i sina Rafaela, a u septembru su dobili i treće dete. Zgodna Hilarija u Americi je poznata i kao “joga mama” koja sve može.

– Ona je u stanju da izvede nemoguće. Vredna je, prava domaćica, izgleda bolje od mnogih svetskih modela, i savršena je majka – ne štedi glumac komplimente na račun svoje izabranice.



Džejson Stetam i Rouzi Hantington-Vajtli

Razlika u godinama: 20

Otkako su 2010. godine počeli da se zabavljaju, njih dvoje čine jedan od najlepših parova u svetu šou-biznisa.

On je akcioni heroj novog veka, ona uspešna manekenka koju svrstavaju među najpoželjnije žene planete, pa zašto bi im razlika od dve decenije predstavljala problem?

Mišićavi Džejson Stetam, junak “Transportera” i sličnih filmova punih adrenalina, dugo je izbegavao ozbiljne veze, iako je osvojio mnogo lepih i poznatih dama, pomenimo tek Keli Bruk i Džesiku Bil. A onda je, ovog januara, konačno skupio hrabrost i zaprosio Rouzi Hantington-Vajtli, koja ga je potpuno osvojila.

Kada pišu o velikoj zvezdi jata “Viktorijinih anđela”, mediji u njenoj rodnoj Britaniji često u šali navode da niko ne sme da joj priđe jer je njen dečko majstor borilačkih veština. S druge strane, iako Stetam odavno nije u cvetu mladosti, mnoge žene zavide zgodnoj manekenki što je jedino ona uspela da ga ukroti, a verovatno će ga uskoro odvesti i pred oltar



Rupert Mardok i Džeri Hol

Razlika u godinama: 35

Sve zakonite žene medijskog mogula Ruperta Mardoka od njega su bile mlađe bar tri decenije. Osamdesetpetogodišnji milijarder, vlasnik televizijske mreže “Foks” i nekoliko popularnih magazina, u martu je četvrti put stao na ludi kamen, a njegova izabranica je niko drugi do nekadašnja velika ljubav Mika Džegera, slavna manekenka Džeri Hol.

Razlika u godinama – trideset pet. Tek da se ne kvari tradicija.

Počeli su da se zabavljaju nekoliko meseci pre venčanja, a verili se na dodeli Zlatnih globusa. Kako oboje tvrde, bila je to ljubav na prvi pogled kada su se upoznali u njegovoj rodnoj Australiji. Džeri Hol je u jednom intervjuu istakla da je svoje obaveze ispunila, budući da sa čuvenim britanskim rokerom ima četvoro odrasle dece. Interesantno je da je njihov brak proglašen nevažećim.

Mardoka je svaki razvod mnogo koštao, a naročito alimentacije. Rastanak od druge supruge Eni 1999. godine je rezultirao nagodbom od 1,7 milijardi dolara, i ušao je u istoriju kao jedan od najskupljih razvoda svih vremena.



Vudi Alen i Sun Ji

Razlika u godinama: 35

Čudna veza Vudija Alena i Mije Farou decenijama je intrigirala sve koji prate holivudske ljubavne sapunice, a kulminaciju je doživela kada su se rastali nakon što je čuvenog reditelja za seksualno zlostavljanje optužila njihova usvojena kćerka.

To nije bilo prvi put da se legenda kinematografije našla pred sudijom zbog sumnje za napastvovanje dece. Priča je punila stranice američke žute štampe, a situacija se usijala kada je Alen rešio da se i treći put oženi, i to devojkom koju je usvojio sa bivšom suprugom, južnokorejskom glumicom Sun Ji Previn. Ona je tada imala devetnaest godina, a on – pedesetak.

Zajedno su već četvrt veka. Vudi danas priznaje da je verovao kako će to biti samo kratka afera, sve dok nisu počeli da žive zajedno.

– Ja sam trideset pet godina stariji i nekako je to, ni mojom ni njenom krivicom, uspelo. Od početka su mi se sviđale njene mladost i energija – ispričao je Vudi Alen koji smatra da tajna leži u „roditeljskoj“ prirodi njihove neobične veze, koju mnogi smatraju bolesnom.