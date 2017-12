Glumački debi: Prinčevi Vilijam i Hari glavne zvezde na premijeri “Star Wars: The Last Jedi”

Osim što su rođenjem dobili kraljevski status, koji ih izdvaja od većine ljudi na planeti, jedna strast naslednike britanskog trona odevela je pravo pred kamere. Naime, prinčevi Vilijam i Hari veliki su ljubitelji serijala “Ratovi zvezda”, te su u aprilu posetili snimanje filma “Star Wars: The Last Jedi”. Reditelj im je predložio da obuku kostime i budu deo glumačke ekipe, a oni su to sa zadovoljstvom prihvatili.

Sinovi princeze Dajane i princa Čarlsa u filmu se pojavlju kao Stormtrooper vojnici, te se njihova lica ne vide, ali pravi fanovi mogu da ih raspoznaju po visini.

Obavezna visina za ulogu Stormtrooper vojnika je 180 cm, a prinčevi su nešto viši. Princ Vilijam je visoko 187 centimetara, dok je mlađi vrat dva cenimetra niži, otkriva The Telegraph.

Popularni prinčevi su se pojavili na sinoćnjoj premijeri filma “Star Wars: The Last Jedi” u crnim smokinzima i leptir mašnama.