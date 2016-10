Gledaćemo i nastavak filma “Na rubu vremena”

Vrlo uspešan, ali i veoma ugodan naučno-fantastični film iz 2014. godine “Edge of Tomorrow” (“Na rubu vremena”), po svemu sudeći, dobiće svoj nastavak.

Ipak, radnja tog drugog dela će se, prama najavma, događati i pre i posle zbivanja koja smo videli u prvom delu.

Kada je najavljeno da će biti sniman film po motivima japanskog manga stripa “All you need is kill”, malo ljudi je moglo da pretpostavi o čemu se zaista radi.

U pitanju je bila relativno uspešna priča u kojoj glavni lik iz dana u dan ponavlja sve što mu se tog dana dogodilo. Naravno, to je neodoljivo podsećalo na čuveni film “Dan mrmota”, ali za razliku od tog filma, “Edge of Tomorrow” u svom središtu ima vojnika koji mora da postane najbolji i eliminiše sve neprijatelje ne bi li se izvukao iz svog sopstvenog pakla.

Iako se film kod kuće, u SAD, nije preterano proslavio, celokupna zarada bila je pola milijarde dolara, a i prodaja digitalnih kopija bila je odlična. Jasno, to je automatski značilo da će neko doći na ideju da snimi nastavak, a uz to pojavile su se i pomalo neobične vesti od Daga Limana, reditelja filma.

– Ovo je jedini nastavak koji nameravam da snimim, najpre zato što je je priča neverovatna, toliko bolja od originala, ali i zbog toga što mnogo volim original. Drugo, to je nastavak koji se istovremeno događa i pre i posle prvog filma – izjavio je Liman.

Kako tačno namerava da ostvari svoju ideju, nije objasnio. Detalji o filmu su još nedostupni, osim toga da će vrlo verovatno Tom Kruz reprizirati svoju ulogu.

– Imam te intelektualne ideje o tome kako bi trebalo napraviti nastavak. Sasvim drugačije ideje od onih koje imaju drugi i potpuno drugačije od onog kako drugi prave nastavke filmova. Ovaj scenario će se savršeno uklopiti u sve te ideje. Napraviću revoluciju u načinu na koji se snimaju nastavci – uveren je Liman.

Kada bi film mogao da bude u bioskopima još je nejasno. Scenarista Kristofer Mekveri koji bi trebalo da napiše i ovaj drugi, i prikvel i sikvel, trenutno se bavi “Nemogućom misijom 6”, zajedno s Kruzom, dok je Emili Blant zaposlena oko filma “Povratak Meri Popins”. Reditelj Liman je upravo završio poslednji deo sage o Džejsonu Bornu, pa je on u stvari jedini koji ima vremena.