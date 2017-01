Gibsona, Polanskog i Afleka stižu gresi iz prošlosti koji nisu zaboravljeni

Gresi prošlosti uvek dođu na naplatu, uverili su se u to ovih dana i neki filmski velikani, iako je prošlo deset pa i četrdeset godina od skandala koji su ih zamalo koštali karijere. Naime, 83-godišnji Roman Polanski sedamdesetih je u Americi optužen za silovanje maloletnice. Pošto je priznao krivicu, pobegao je iz Amerike i od tada nije stupio na američko tlo…

Sudski spor se vodio godinama, Polanski je nastavio da snima filmove u Evropi i niže najveća filmska priznanja kao i pohvale kolega iz struke. Dobio je i Oskara 2002. godine za dramu ‘Pijanista’, ali tada se niko nije bunio što je jedan silovatelj dobio Oskara, možda jer je nagrađeni film tematski obrađivao horor Holokausta. Ali, danas, 15 godina kasnije, Polanski je zbog svog greha i pritiska francuskih feministkinja koje su najavile proteste, morao da odstupi sa mesta domaćina dodele francuskih filmskih nagrada Cezar, koja će se dogoditi 24. februara.

U sličnoj se situaciji nalazi i dosta mlađi glumac i reditelj Kejsi Aflek (41), mlađi brat Bena Afleka, koji je ove godine nominovan za Oskara za najbolju mušku ulogu u drami ‘Manchester By The Sea’.

Kejsijevu karijeru obeležio je skandal zbog bivše dugogodišnje saradnice, producentkinje Amande Vajt koja ga je optužila za seksualno uznemiravanje i mobing 2008. godine. Ispričala je i mnoge detalje koji ne idu u prilog Afleku. S obzirom na to da su deset godina radili zajedno, Vajt je itekako mnogo znala o Kejsiju koji je njene tvrdnje pokušao da opovrgne.

Ali ubrzo se saznalo za još jednu Kejsijevu saradnicu, direktoriku fotografije Magdalenu Gorki, koja je s njim imala sličnih problema na setu pa je brzo dala otkaz.

Nakon objave jučerašnjih nominacija, neki američki glumci poput Kostans Vu i Džošue Maline na društvenim mrežama pobunili su se protiv ‘nominovanog seksualnog zlostavljača’.

Hajka se digla i protiv 60-godišnjeg Mela Gibsona, nominovanog za Oskara za najboljeg reditelja, koji je 2006. šokirao svetsku javnost antisemitskim izjavama.

Nekoliko godina kasnije njegova partnerka Oksana Grigorijeva optužila ga je za porodično nasilje, zbog čega se našao na sudu, piše TPortal.hr

