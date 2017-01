Geri Halivel postala mama po drugi put: Stigao je Montegi Džordž Hektor Horner

Nekadašnja članica pop senzacije “Spice Girls”, Geri Halivel Horner (pozbatija kao Džindžer Spajs) objavila je na društvenim mrežama da je na svet donela dečaka kojem su ona i njen suprug Kristijan Horner dali ime Montegi Džordž Hektor Horner.

Ponosna mama je na Instagram postavila preslatku fotografiju na kojoj u svojoj ruci drži maleno stopalo svog sina i time izazvala lavinu emotivnih komentara.

Mama Geri je dodala da su Olivija i Blubel dobile najepši poklon – malenog brata.

Pop zvezda je takođe mama desetogodišnje devojčice Blubel Madone, čiji je otac scenarista Saša Džervajz. Njen sadašnji suprug takođe ima dete iz prethodne veze, ćerku Oliviju, koju je dobio sa Beverli Alen.

Jedna zanimljivost je i da je maleni Montegi rođen na isti dan kada i koleginica njegove mame, bivša Spajsica, Ema Banton, koja je na Tviteru objavila koliko je srećna zbog toga, nakon što je Geri objavila da se porodila:

Amazing news, so happy! #birthdaytwins #birthdaymade love you all. Xxx https://t.co/zFITnTF0Zm

Christian and I are delighted to announce our baby boy was born this morning weighing 7lbs 8oz 👶🏼👍🏻

— Geri Horner (@GeriHalliwell) January 21, 2017