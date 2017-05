Film koji je rasplakao Almodovara ipak nije dobio “Zlatnu palmu”

Povezane vesti



Proces odlučivanja o pobednicima 70. Kanskog festivala bio je “lišen nasilja”, našalio se ovogodišnji predsednik žirija Pedro Almodovar, ali priznao da njegov favorit ipak nije odneo najviše priznanje.

– Uvek smo se međusobno uvažavali. Naravno, svako je pokušavao da ubedi onog drugog u svoj izbor, nekad uspešno, nekad ne, ali donošenje konačnih odluka je proteklo vrlo glatko, sa puno entuzijazma i uverljivih argumenata – rekao je Almodovar na završnoj konferenciji za novinare večeras u Kanu, održanoj nakon svečane ceremonije dodele nagrada.

– Ja sam samo pokušavao da odgovorim Pedra od nuđenja seksualnih usluga – dodao je Vil Smit, koji je bio zaslužan za humor među žirijem, čak iako njegov omiljeni film, “Jupiterov Mesec” Kornela Mundruca iz Mađarske, nije dobio nijednu nagradu.

– Ponekad je demokratija s*anje – izjavio je Smit.

“Jupiterov Mesec” je film o o izbeglici koji biva upucan, ali shvata da može da lebdi.

– Obožavam taj film. Ja sam odgajan u vrlo pobožnoj, katoličkoj kući i sve sam razumeo – dodao je Smit.

Mnogi kritičari su priželjkivali da Zlatna palma završi u rukama ili ruskog filma “Bez ljubavi” Andreja Zvjaginceva ili francuskog “120 otkcuaja u minuti” Robena Kampija. Prvi je dobio Nagradu žirija, a drugi Gran pri, drugo po važnosti priznanje, dok je dvoipočasovna švedska društveno-politička komedija “Kvadrat” Rubena Ostlunda na kraju ovenčana Zlatnom palmom.

Upitan da li je bila teška odluka da “120 otkucaja” ne dobije glavnu nagradu s obzirom na njegovo zalaganje za prava LGBT zajednice, Almodovar je odgovorio:

– Veoma mi se dopao film i dirnuo me je od početlka do kraja. Ovo je jedan vrlo demokratski žiri, to je sve što vam sada mogu reći – izjavio je Almodovar a onda je, kroz suze, dodao:

– Većini nas se dopao Kampijov film i siguran sam da će imati mnogo uspeha u svetu. On se bavi nepravdom, a Kampijo je ispričao priču o pravim herojima koji su spasili mnoge živote. S time smo se svi složili – zaključio je Almodovar.

U drugom delu konferencije za medije, kada su na red došli nagrađeni, Roben Kampijo je rekao da je morao da se “izdigne iznad emocija” tokom snimanja filma o borbi između HIV pozitivnih mladih ljudi i farmaceutske industrije početkom devedesetih u Francuskoj.

Sam Kampijo je bio član organizacije ACT UP koja je demonstrirala protiv vlade Fransoe Miterana koja je podržavala francusku farmaceutsku industriju i njeno odbijanje da radi na lekovima za sidu.

– Bili smo gomila gejeva, lezbijski, narkomana. Svi zajedno morali smo da izdržimo deset godina te epidemije. U očima javnosti bili smo žrtve a onda su nas odjednom proglasili lošim homoseksualcima. To je bilo pravo junaštvo s naše strane, bili smo više od heroja – dodao je Kampijo.

Sofija Kopola je postala druga rediteljka koja je osvojila nagradu za režiju (za “The Beguiled”), Nikol Kidman uručena je specijalna jubilarna nagrada 70. Kana, dok je škotska autorka Lin Remzi (You Were Never Really Here) podelila nagradu za scenario sa Jorgosom Lantimosom (The Killing of a Sacred Deer).

Članica žirija Džesika Častejn prokomentarisala je opšti utisak da je ove godine bilo veoma malo kvalitetnih ženskih uloga:

– Za 10 dana odgledala sam 20 filmova i prvi utisak mi je vrlo uznemirujuć način na koji svet posmatra žene i predstavlja ženske likove, čast izuzecima. Nadam se da ćemo u budućnosti imati više ženskih scenarista, pripovedača koje će nam pokazati svoj ugao gledanja, nezavisan od muškaraca – rekla je Častejnova.

Kineska glumica i producentkinja Fan Bingbing, takođe član žirija, istakla je da je Kopola dobila nagradu zbog kvaliteta njenog filma a ne zato što je žena.

– Želimo, međutim, da nam bliska budućnost donese još više ženskih reditelja – istakla je Bingbing na šta je Vil Smit dodao:

– A ni par crnaca ne bi škodio. Ali, o tome ćemo neki drugi put.

Na kraju izlaganja, žiri je objasnio svoj (iznenađujući) izbor za Zlatnu palmu:

– Ostludnov film je pametan, duhovit i zajedljiv i bavi se pitanjima važnim za sve nas: Kako se odnosimo prema siromašnima oko sebe, kako se odnosimo prema medijima i koliko je danas važno da budete šokantni kako biste privukli medijsku pažnju – rekla je francuska rediteljka Anjes Žaui.