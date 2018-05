Fanovi oduševljeni: Njujorška metro stanica ukrašena fotografijama Dejvida Bouvija

Na oduševljenje brojnih poklonika njegove muzike, ali i ostalih građana, ovih dana njujorška metro stanica Brodvej – Lafajet ukrašena je fotografijama rok ikone Dejvida Bouvija.

Fotografije, na kojima je Bouvi prikazan u različitim fazama karijere okončane njegovom smrću u januaru 2016. godine, postavljene su duž zidova te metro stanice u saradnji sa Muzejom Bruklin u kojem se do 15. jula održava izložba “Dejvid Bouvi je” (David Bowie is).

'… The Brooklyn Museum … is hosting #Bowie-themed monthly dinners … Given that the singer himself was reported to have subsisted on a diet of milk, red peppers and cocaine for much of the 1970s, diners may be well advised to fill up on bread.' ⚡ https://t.co/QKaELclHZ9

— Joobin Bekhrad (@joobinbekhrad) May 11, 2018