Evo zašto Emili Blant neće igrati u nastavku filma “Sicario”



Ovoga juna objavljeno je da Emili Blant neće reprizirati svoju glavnu ulogu u nastavku filma “Sicario”.

Nastavak, kog priprema isti scenarista Tejlor Šeridan, naslovljen je “Soldado”, a poznato je da će se i Benisio del Toro i Džoš Brolin vratiti u nastavku. Tejlor Šeridan je povodom ovog nastavka govorio za “TheWrap Magazine” i objasnio zašto se Benisio del Toro i Džoš Brolin vraćaju u nastavku, a Emili Blant ne.

– Njena priča je završena. Nisam mogao da osmislim način na koji bih napisao lik, koji bi opravdao njen talent. Pogledajte samo kroz šta je sve prošla. Bila je to teška uloga. Napisao sam glavnu ulogu koju sam zatim iskoristio kao surogat za publiku. Načinio sam je potpuno pasivnom uprkos njenoj volji, samo da bi publika osetila onu nemoć koju mnogi policajci osećaju. Proveo sam je kroz pakao da bi na kraju bila izdana. Bilo je to teško putovanje za njen lik, ali i za Emili – rekao je šeridan o zaokruženoj priči lika koga je Emili odglumila u prvom filmu.

– Morao sam da ispričam priču koja će biti istinita za ovaj lik i mislim da ne mogu da stvorim nešto što će unaprediti taj svet i što će biti pravedno prema liku – zaključio je Šeridan.

Pod režiserskom palicom Denisa Vilneva kriminalistička drama “Sicario” pratila je mladu FBI agentkinju (Emili Blant) koja se pridružuje tajnoj CIA operaciji koja želi da svrgne vođu meksičkog kartela. To će biti posao koji će dovesti njene etičke i moralne vrednosti do same granice i naterati je da preispita sve u šta je do tada verovala.

Nastavak, “Soldado”, koji će režirati Stefano Solima, očekuje se u bioskopima tokom 2017. godine.