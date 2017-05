Evo šta čuveni i “strašni” Gordon Remzi misli o našem bureku

Osim što je poznat kao jedan od najboljih (i najglasnijih) kuvara na svetu, Gordon Remzi je poslednjih meseci postao prilično poznat i po svojim genijalnim Tviter recenzijama kulinarskih specijaliteta čije mu fotke šalju fanovi iz celog sveta.

Njegovi komentari priča su za sebe zahvaljujući njegovoj duhovitosti, ali i britkom jeziku.

Perfect carnitas every time, we love this recipe @homesicktexan What do you think @GordonRamsay pic.twitter.com/kHyCvOMoKs — Sabrina Sloan (@541Sabrina) May 10, 2017

Looks like the inside of a toilet…… https://t.co/9mAoGi8xV1 — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) May 10, 2017

Tako je bilo samo pitanje trenutka kada će Gordonu dopasti pod ruke i jedan balkanski burek. Naravno, sa sirom. (Da li je burek uvek sa sirom i može li burek da bude sa mesom ili sa zeljem, dilema je hamletovskih razmera.)

U svakom slučaju, jedan od tviteraša poslao je Gordonu fotku svog bureka (sa sirom, naravno!), ali je čuveni kuvar izjavio kako ga balkanski specijalitet podseća na go**o!

@GordonRamsay Hey Chef Ramsey what do you think about my cheese Borek pic.twitter.com/WF9CKIgBqF — Mr.Sakanovic (@ZlatanSakanovic) May 10, 2017

Da li je ovo zvaničan poziv da se gospodinu Remziju pošalje koja tepsija sirnice, bureka, savijače…