Eston Kučer protiv glasina: Nisam prevario Milu

Kada je brak nekadašnje miljenice Holivuda Demi Mur i Eštona Kučera pukao zbog glumčevog neverstva, javnost je očekivano bila na strani ostavljene i prevarene žene, a glumac je dobio epitet preljubnika.

Zato je jedna fotografija sa anonimnom ženom bila dovoljna da unese sumnju i pokrene bujicu komentara o tome kako je Ešton neveren i Mili Kunis sa kojom je u braku od 2015. godine.

Magazin “Pipl” objavio je vest sa naslovom “Hej, Eštone, ko je ta devojka?!” a kao dokaz objavili su fotografije.

Ipak, Ešton im nije ostao dužan pa se oglasio na svom Tviter profilu i naveo da je u pitanju njihova rođaka sa kojom je proveo dan.

You should have heard how upset Mila was that I spent the day with our cousin. Sorry aunt Jodie these magazines lack integrity. pic.twitter.com/tvKdGoqRnx

— ashton kutcher (@aplusk) July 9, 2017