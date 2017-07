Ešton Kučer optužen da vara Milu, ovo je njegov odgovor

Brak Eštona Kučera i Mile Kunis je stalno na meti tabloida koji žele da otkriju da li je njihova idila baš tako savršena i da li je holivudski zgodni momak veran svojoj dragoj.

Nedavno je magazin People objavio priču propraćenu fotografijama na kojima je Ešton sa nepoznatom tamnokosom devojkom uz naslov: “Eštone, ko je ova devojka?”.

Spekulacije su odmah krenule, da je glumac ostavio Milu zbog nove ljubavi i da je ovo uvod u kraj njihovog braka. Međutim, glumac je ovoga puta imao odgovor na to.

On je na svom Tviter nalogu objavio fotografiju spornog teksta uz objašnjenje:

– Trebali ste da čujete kako se Mila uznemirila kad je pročitala da sam proveo dan sa našom rođakom! Izvini tetka Džodi, ovaj magazin je izgubio svoj integritet – poručio je Ešton.

You should have heard how upset Mila was that I spent the day with our cousin. Sorry aunt Jodie these magazines lack integrity. pic.twitter.com/tvKdGoqRnx

— ashton kutcher (@aplusk) July 9, 2017