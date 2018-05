Entoni Hopkins o odnosu sa ćerkom: U redu je ako neko ne želi da bude deo mog života

Povezane vesti



Samo nekoliko dana pošto je izjavio da ga ne zanima da li je “postao deda” ili nije, slavni britanski glumac ser Entoni Hopkins je pojasnio zbog čega ga ne zanima život njegove ćerke, sa kojom ne komunicira već više od 20 godina.

Priznavši da nema nikakav odnos sa ćerkom jedinicom Abigejl, koja ima 48 godina, Hopkins kaže da to nije bio njegov izbor, već njen.

O dodaje i da nije hladan, kako su ga mnogi ocenili posle pređašnje izjave, već da ne može da gubi vreme “razmišljajući o tome”.

-To je njen izbor. Ja nisam bio hladan. Uradio sam najbolje što sam mogao. Ako neko ne želi da bude deo mog života, u redu. Radi šta želiš. Želim joj sve najbolje, ali ne želim da pričam sa svojom ćerkom. Te stvari su gotove, rekao je ser Entoni Hopkins.

-Ne osećam krivicu. Ljudi rade šta žele. Ne razumem to i ne dotiče me. Ne mogu da gubim svoje vreme razmišljajući o tome. Nisam hladan, samo mislim da je to tako, ističe Hopkins.

Abigejl je Hopkinsova ćerka iz prvog braka sa glumicom Petronelom Barker, od koje se razveo kad je ona imala 14 meseci. Godinama nisu razgovarali, ali su se tokom devedesetih zbližili, što međutim nije potrajalo. Poslednjih 20 godina ne razgovaraju.

Abigejl živi u Londonu i bavi se glumom i muzikom, dok Hopkins živi u Los Anđelesu sa trećom suprugom Stelom.