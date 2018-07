Engleska bez finala: Princ Vilijam ima poruku za fudbalske reprezentativce

Nakon jučerašnjeg poraza Engleske od Hrvatske na Svetskom prvenstvu u fudbalu, princ Vilijam, inače veliki obožavalac ovog sporta, osetio je potrebu da se razočaranoj i uplakanoj britanskoj naciji obrati sa zvaničnog Tviter profila Kensingtonske palate.

-Znam koliko se razočarano Engleska sad oseća, ali ne mogu biti ponosniji na ovaj tim. Trebalo bi da hodate uzdignutih glava. Bili ste neverovatni, ušli ste u istoriju i dali nama fanovima nešto u šta možemo da verujemo. Znamo da ćemo od ovog tima imati još šta da vidimo, napisao je emotivni princ.

I know how disappointed @england must feel right now but I couldn’t be more proud of this team and you should hold your heads high. You’ve had an incredible #WorldCup, made history, and gave us fans something to believe in. We know there is more to come from this @england team. W

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 11, 2018