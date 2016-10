En Hatavej potpuno iskrena: Osećala sam sramotu kada sam dobila Oskara

Očigledno da En Hatavej nije bila baš oduševljena kada je 2013. dobila svog prvog Oskara, za najbolju sporednu žensku ulogu u filmu “Les Miserables”.

– Osećala sam se veoma nelagodno. Kao da sam izgubila razum radeći na tom filmu, i kao da mi se razum još nije vratio – rekla je En u intervjuu za “The Guardian”.

– Morala sam da stojim tamo, pred ljudima, i da se osećam srećno, ali se nisam tako osećala.

Dok je snimala film rađen po dugovečnom brodvejskom mjuziklu glumica je odsekla svoju kosu i izgubila mnogo kilograma da bi mogla da igra ulogu prostitutke Fantine. Često je govorila da je bila na ivici da kolabira zbog striktne dijete i dugotrajnih snimanja.

Dok je primala nagradu osećala se krivom zato što nosi bledo ružičastu “Pradinu” haljinu vrednu 80.000 dolara i nekoliko miliona dolara vredan “Tifanijev” nakit.

– To je stvar koja se podrazumeva: osvojiš Oskara i trebalo bi da budeš srećna. Ali, ja se nisam tako osećala. Osećala sam krivicu jer nosim haljinu koja košta više nego što mnogi ljudi neće zaraditi tokom čitavog života, i što sam osvojila nagradu za ulogu kojom sam prikazala bol koji je i dalje prisutan u današnjem svetu, i koji mnogi ljudi i danas osećaju – rekla je glumica za “US Weekly”.

– Trudila sam se da se pretvaram da sam srećna kada su me pozvali da primim nagradu. To je istina, i to se zapravo dogodilo. Bilo je baš bez veze. Ali ono što naučiš u takvim trenucima je da iako ti se čini da ćeš umreti od sramote, ti zaista ne umreš.