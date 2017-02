Elton Džon tuguje za Džordžom Majklom: Bio je najvelikodušniji čovek i jedan od najgenijalnijih britanskih tekstopisaca

Britanski muzičar Elton Džon izjavio je da je njegov nedavno preminuli prijatelj i kolega Džordž Majkl bio jedan od najboljih pevača na svetu.

Elton Džon je u programu radija “Bits 1” nazvao Džordža Majkla jednim od “najgenijalnijih britanskih tekstopisaca”.

Njih dvojica su 1991. godine otpevali duetski hit Don’t let the Sun GoDown on Me, ali je Džon rekao da su bili prijatelji godinama pre saradnje na toj pesmi.

Dodao je da je poznavao Majkla dok je bio pevač grupe Wham i svirao na koncertu benda na londonskom stadionu Vembli 1986. godine.

Džon je rekao da je Majkl bio “najljubazniji i najvelikodušniji” čovek, dodajući da će mu najviše nedostajati njegova humanost.

Džordž Majkl je preminuo na Božić u 53. godini.

Među njegovim najpoznatijim pesmama su Faith, Father figure, One More Try, Monkey, Praying for Time i Outside.