Elton Džon sprema autobiografiju: Moj život je kao vožnja rolerkosterom

Britanski muzičar Elton Džon najavio je da će objaviti autobiografiju 2019. godine, ocenjujući da je proces pisanja memoara „katartičan“.

Na pisanju knjige 69-godišnji kantautor sarađuje sa muzičkim kritičarem Aleksisom Petridisom.

Elton Džon je rekao da je „shvatio kako je imao izuzetnu privilegiju da živi ludim životom“, kao i da je njegov život bio „neverovatna vožnja rolerkosterom“.

Pevač je tokom karijere duge pet decenija u pet navrata dobio nagradu Gremi, a dobitnik je i Oskara za pesmu Can You Feel the Love Tonight.

Među najpoznatijim pesmama koje je britanski muzičar komponovao su Rocket Man, I’m Still Standing i Tiny Dancer.