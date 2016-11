Edi Redmejn o novom filmu: Ne želim da zabrljam, Hari Poter ima zagrižene fanove

Nakon fantastičnih uloga u sjajnim filmovima “Teorija svega” i “Dankinja”, Edi Redmejn se sprema za novu ulogu u filmu o Hariju Poteru “Fantastic Beasts and Where To Find Them”.

Budući da je odmalena veliki obožavalac filmova o najpoznatijem dečaku-čarobnjaku, Edi kaže da oseća veliku čast i odgovornost zbog uloge koja mu je poverena.

On će tumačiti Njuta Skamandera, čarobnjaka koji je izbačen iz Hogvortsa, ali je uspeo da postane najpriznatiji svetski čarobnjački zoolog (stručnjak za niflere, hipogrife i druga egzotična stvorenja). U ovoj avanturi, Redmejna ćemo gledati u Njujorku u vreme prohibicije.

To je ujedno i debi Dž. K. Roulingh kao scenaristkinje, a ukupno bi trebalo da bude pet filmova po scenarijima koje bude napisala. Ovaj impozantan projekat prati budžet oko 180 miliona funti.

Na pitanje da li oseća pritisak zbog ove uloge, Redmejn odgovara potvrdno.

– Naravno da osećam pritisak. Posebno zato što sam voleo filmove o Hariju Poteru. I ako ste veoma mnogo voleli nešto, onda nikako ne želite da budete onaj koji će da zabrlja. Ali, pritisak je kod snimanja svakog filma. Sa “Dankinjom”, na primer, bilo mi je vrlo važno kako će film doživeti ljudi transseksualci sa kojima sam se susretao dok sam spremao ulogu. U ovom slučaju postoji drugačiji pritisak, zbog zagriženih obožavalaca opusa o Hariju Poteru – kaže Edi u intervjuu za “The Guardian”.

Ipak, ističe da mu je veoma drago zbog ove prilike.

– Tako je topao osećaj kad možeš ponovo da uroniš u taj svet – kaže on.