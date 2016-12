Džordž Majkl: Superzvezda koja se nikada nije osećala prijatno u toj ulozi

Zahvaljući svojim talentima za pevanje, komponovanje i produkciju, Džordž Majkl je prošao put od tinejdžerskog idola do priznatog umetnika, i bio jedan od muzičara koji je imao najbolju prodaju albuma na svetu.

Obdaren dobrim izgledom i odličnim glasom, Džordža je njegova pojava na sceni pretvorila u ljubimca koncertne publike osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka.

Nakon ranog uspeha s grupom “Wham!”, izgradio je samostalnu karijeru koja mu je donela niz nagrada i pretvorila ga u multimilionera, ali je bilo i vremena kada je njegova borba s drogom i zakonom zasenila njegove talente.

Rođen je kao Georgios Kirjakos Panajiotu u severnom Londonu 1963. godine. Otac mu je bio kiparski Grk, a majka Engleskinja.

Sa Endrjuom Ridžlijem upoznao se u srednjoj školi i osnovao grupu “Wham!” 1981. godine. Taj duet zgodnih momaka, iskvarcanog tena, natapiranih frizura i hedonističkog imidža, odlično je iskoristio duh početka osamdesetih i brzo postao jedan od najprodavanijih britanskih pop bendova s hitovima kao što su “Club Tropicana”, “Wake Me Up Before You Go-Go” i “Last Christmas”. Slava im se širila globalno, pa je “Wham!” 1985. posato prvi zapadni bend koji je svirao u Kini. Godinu dana kasnije, nakon četiri broja jedan na britanskoj listi singlova, dvojac se razilazi, a Džordž kreće u samostalnu karijeri, ciljajući “odrasliju” publiku.

Njegov prvi samostalni album “Faith” izlazi 1987. i uz promenu stila i imižda donosi mu veliki uspeh kod publike i kritike i višemilionski tiraž. Uz singlove ne broju jedan u Americi i Britaniji, album mu je doneo i Gremija. Iscrpljen promocijom albuma, Džordžu su bile potrebne mu tri godine za idući album – “Listen Without Prejudice Vol. 1”.

Nekoliko godina kasnije Majkl je zapao u depresiju jer mu je partner Anselmo Felepa 1993. preminuo od AIDS-a, a nekoliko godina kasnije umrla mu je i majka. Tek 1998, nakon što ga je policija u Los Anđelesu uhapsila zbog “nemoralnog ponašanja”, objavio je da je homoseksualac. Nije to želeo da javno prizna dok mu je majka bila živa, objasnio je kasnije.

U 21. veku naslovnice je više punio zdravstvenim problemima i bizarnim incidentima nego muzikom, iako je nastavio da bude studijski i koncertno aktivan. Dejvid Furniš, suprug Eltona Džona s kojim je Džordž snimio duet “Don’t Let The Sun Go Down On Me”, izjavio je 2009. da su, budući da su Majklovi prijatelji, zabrinuti za njegovo zdravlje. Džordž je prikupio nekoliko policijskih kazni zbog posedovanja marihuane i kokaina, uključujući i dvomesečnu zatvorsku kaznu 2010. kada je svojim automobilom, vozeći drogiran, uleteo u izlog prodavnice u Londonu.

Nekoliko nedelja proveo je u bolnici u Beču 2012. boreći se s teškom upalom pluća. Kasnije je izjavio da je bio blizu smrti. Godinu dana kasnije završio je u bolnici u Britaniji pošto je pri punoj brzini ispao iz “rendž rovera”, sa suvozačevog mesta. Prošle godine je na Tviteru odbacio optužbu supruge svoga nećaka da i dalje puši kokain.

– Dragi moji, ne verujte tom smeću u novinama – napisao je.

Autor jednog od najvećih božićnih hitova “Last Christmas”, koji je igrom sudbine preminuo upravo na Božić, u karijeri dugoj 30 godina prodao je više od 100 miliona albuma. Džordž Majkl bio je čovek koga je talent pretvorio u superzvezdu, ali on se u toj ulozi nikada nije osećao prijatno. Jednom je rekao da je osoba koju su obožavale hiljade fanova bio njegov svojevrsni alter-ego, koga je poslao na scenu da obavi posao.

Dugo se trudio da ga prihvate kao ozbiljnog autora i producenta, istovremeno se boreći s depresijom i sumnjama u svoju seksualnost, ali će i pored svega ostati upamćen kao jedan od najuspješnijih muzičara svoje gerenerije.