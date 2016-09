Džordž Kluni zatečen razvodom najboljeg prijatelja: Nisam znao, sad prvi put čujem za to!

Izgleda da je najbolji prijatelj Breda Pita ipak neobavešten, pošto ga je vest o razvodu Džoli-Pit zatekla potpuno nespremnog, te se Džordž Kluni zbunio na trenutak…

Kluni se nalazio na sastanku u Ujedinjenim Nacijama u Njujorku, gde je sa suprugom bio u društvu predsednika Obame, kada su ga na izlasku sačekali reporteri iz CNN-a. Upitan šta misli o razvodu, Kluni prvo uopšte nije shvatio o kome se radi i za čiji razvod ga novinari pitaju!

Nakon što mu je reporter objasnio da se radi o Anđelini i Bredu, Džordž se posle trenutka zbunjenosti pribrao i odgovorio:

– Zaista nisam znao za to. Jako mi je žao ako je to tako onda. To je tužna vest i nesreća za čitavu porodicu – izgovorio je Kluni i naglasio:

– Jako mi je žao što to čujem, ali i zaista prvi put saznajem za to od vas!