Džordž Kluni je najzad postao tata, Amal je danas rodila blizance!

Advokatica i holivudski glumac danas su dočekali blizance, brata i sestru, a informaciju je za svetske agencije potvrdio portparol slavnog para.

Kako je javio AP, gospođa Kluni danas je na svet donela sina i ćerku, a poznati roditelji su se opredelili za vrlo normalna i obična imena.

Njih dvoje nisu previše eksperimentisali, pa se ćerka zove Ela, a sin Aleksandar.

BREAKING: Publicist says Amal Clooney, wife of George Clooney, gave birth to twins Ella and Alexander on Tuesday. .

— The Associated Press (@AP) June 6, 2017