Džoni Galecki više nema dom, vatrena stihija je uništila sve!

Glumac Džoni Galecki, zvezda serije “Štreberi” izgubio je svoj dom u San Luisu pošto je požar koji je izbio progutao bukvalno sve…

Glumčev ranč, koji je lociran između Los Anđelesa i San Franciska, potpuno je nestao u vatrenoj stihiji koja je u ponedeljak krenula od požara u grmlju, a zatim se proširila i bukvalno gutala sve pred sobom.

Srećom, glumac se u vreme požara nije nalazio kod kuće, a oko 250 ljudi je moralo da bude evakuisano iz svojih domova koji se nalaze u blizini njegovog ranča.

Glumčev predstavnik za štampu je za Variety rekao da Džoni još uvek nije video kolika je šteta na njegovom ranču, ali će uskoro stići kada vatra bude u potpunosti lokalizovana.

Džoni je u svojoj izjavi rekao: “Svim srcem sam uz sve one koji su iskusili gubitak usled ove vatrene stihije, strahom sa kojim se svakodnevno suočavamo, što će mnogim zazvučati ludo da smo i dalje tu, ali živeti u ovom divnom, ruralnom delu je vredno svega toga. Nikad nisu građevine činile zajednicu, čine je ljudi. Ako su me ljudi iz Santa Margarite čemu naučili, onda je to ta činjenica. Kada se dim najzad raziđe, figurativno i zaista, vreme je da se vratimo tamo i da ponovo izgradimo sve. Činili smo to i pre, a sada ćemo to uraditi ponovo, a to će našu zajednicu samo približiti i učiniti jačima. Beskrajno hvala vatrogascima i šerifu. Znam da ste vi momci učinili sve i da ste se hrabro borili da mi budemo bezbedni. Veliko je olakšanje znati da niko nije povređen.”