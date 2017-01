Džoni Dep emotivan na dodeli People’s Choice Awards: Hvala vam što ste verovali u mene! (video)

Džoni Dep se zahvalio na podršci govorom na dodeli 2017 People’s Choice Awards u sredu uveče, samo par dana nakon završetka razvoda sa Amber Herd.

I dok je primao nagradu za Omiljenu filmsku ikonu on se obratio publici:

– Došao sam ovde zbog jednog razloga, jednog jedinog. Došao sam ovde zbog vas, ljudi koji ste bili uz mene u dobrim i lošim vremenima, znate, bili ste uz mene, verovali mi. Hvala vam. Veoma velikodušno što ste me pozvali ovde večeras. Cenim to mnogo – nemate pojma koliko to cenim – rekao je emotivni Džoni.

Dep (53) je bio u braku sa Amber 15 meseci pre nego što je ona podnela zahtev za razvod u maju optužujući ga za porodično nasilje.

Depp je završio govor pomenom na svoju majku koja je preminula u maju 2015.

– Veoma sam dirnut vašom ljubaznošću i lepim rečima i željama za mene i moju porodicu, što mi je od posebnog značaja da danas stanem pred vas i da vam svima kažem hvala! – rekao je Dep i napomenuo – Iskreno vam kažem da sam vam zahvalan na svemu, jer, da nije bilo vas niko od nas, a posebno ja, ne bi stajao ovde večeras da nije bilo svih vas.

U sredu je Dep viđen i na snimnaju predstojećeg filma “Lavirint” u Los Anđelesu. On tumači ulogu detektiva koji istražuje ubistva Tupaka Šakura i Notoriousa B.I.G.