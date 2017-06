Džon Mekinro priznao: Ni moje ćerke ne veruju da bih pobedio Serenu Vilijams (video)

Džon Mekinro je nedavno isprozivao Serenu Vilijams da ne bi uspela da se plasira ni među 700 njih na listi da je igrala u muškom tenisu, ali nije očekivao da će na Sereninu stranu i u njenu odbranu stati i njegove rođene ćerke.

Džon Mekinro se našao u studiju u emisiji The Late Show, kod Stivena Kolberta, gde je pred kamerama priznao šta su mu rođena deca rekla.

– Čak su i moje ćerke protiv mene – započeo je priču Mekinro koji je otac Emili Mekinro (26) koju je dobio u braku sa Tejtum Onil, zatim Ane (21) i Ave (18) Mekinro kao i poćerke Rubi Majers koje ima iz braka sa Pati Smit.

– To što sam rekao ne znači da ne smatram da je Serena neverovatna teniserka. Možda bi u nekom trenu Serena i pobedila neke tenisere. Jer, pošto je njena mentalna snaga izuzetna, ona bi prevazišla situacije u kojima se neki igrači jednostavno izgube. Ona je imala mnoge takve situacije, na Vimbledonu, na US Openu… Ali, ako bi zaista trebala da igra sa muškarcima, to bi bila potpuno druga priča.

Mekinro smatra da ne treba da se izvini Sereni.

– Mislim da nema potrebe da se izvinjavam. Da li neko kaže da su na primer devojke koje igraju košarku bolje od košarkaša – da li su tako dobre kao Majkl Džordan na primer? – upitao je on voditelja koji mu je uzvratio – Mislim da bi oni želeli da kažete da su to košarkašice, a ne devojke koje igraju košarku!

Publika je negodovala, neki su bili na Džonovoj strani, ali Mekinro je otkrio i da se ćerke ne slažu s njegovim mišljenjem:

– Moje devojke smatraju da ne bih uspeo da sada pobedim Serenu. Mislio sam da mogu jer je trudna i da zato imam veće šanse – rekao je on zaboravljajući da je Serena trudna osvojila Australian Open.

– Ali, u svakom slučaju Sereni želim sve najbolje. Ona je najbolje što se dogodilo američkom tenisu u poslednjih 10-15 godina.