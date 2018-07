Džesika Simpson optužena da je nemarna majka: Dete ima slomljenu ruku, ovo je strašno! (video)

Povezane vesti



Džesika Simpson se našla na udaru kritika “roditeljske policije” sa društvenih mreža, nakon što je na Instagramu objavila video na kojem njen sin “luduje” sa ocem u bazenu.

Džesika je želela da podeli momente sa porodičnog odmora, te je objavila video na kojem se njen sin Ejs (4) zabavlja sa ocem Erikom Džonsonom, koji ga “lansira” u vodu.

Nsmejani dečak i snažni tata, dobra zabava, niko ništa ne bi rekao, da sama Džesika u opisu nije napisala:

– Ni slomljena kost ne može da zadrži ovog momka!

Tek tada su “brižni pratioci” primetili da se na dečakovoj ruci nalazi longeta (vodootporna naravno) i da dečak izvodi vratolomije sa slomljenom rukom. Troloi su izazvani krenuli u napad:

– On baca svoje dete kao da je neka lopta ili stvar. Možda to i ne bi bilo toliko strašno da dečakova ruka već nije slomljena. Ovo je za brigu, ovo je tako glupo i neodgovorno. Kakva je to majka? – samo je jedan od negativnih komentara.

Ipak više je bilo onih koji u ovom videu nisu vieli ništa loše.

– Ja ovde vidim samo neverovatno srećnog klinca i sjajnog tatu kako se dobro zabavljaju. Meni dovoljno! Slomljena ruka nije smak sveta i verovatno nije potrebno da miruje sledećih 10 godina.

Džesika nije odreagovala ni na jedan komentar i nema nameru da se bavi trolovima i hejterima.

Pogledajte i vi kako se zabavljaju tata i sin, nama se čini da nikome ništa ne fali, možda samo još malo smeha…

A Ejs je očigledno “slomio” još nešto sem ruke – mamino srce zbog takve povrede, ali je i izlečio osmehom.

– Njegova prva slomljena kost. Plakala sam više od njega…– napisala je ponosna mama jednog slatkiša.

A post shared by Jessica Simpson (@jessicasimpson) on Jun 19, 2018 at 2:30pm PDT