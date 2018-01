Džesika Častejn: Moj suprug je poseban i slavim što delim svoj život sa njim

Američka glumica Džesika Častejn nikada nije maštala o savršenom venčanju i nikada se ne bi udala da nije srela Đan Luku Pasija, Italijana koji je osvojio njeno srce i promenio pogled na brak, prenosi B92 -Nikada nisam želela da se udam, kazala je 40-godišnja glumica za magazin WSJ.

Sve se pormenilo od trenutka kada je Džesika upoznala Đan Luku Pasija, vrhunskog poznavaoca mode, koji potiče iz imućne italijanske porodice.

Oni su romansu započeli 2012. godine, a pet godina kasnije su organizovali venčanje na njegovom porodičnom imanju u Italiji.

-Kada sam prvo upoznala svog supruga, on je znao da me brak ne interesuje. A onda smo počeli sve više da se upoznajemo, kada mi se ideja o braku promenila, objasnila je glumica. “Postoje neke stvari koje vredi slaviti – a on je vredan toga.

Častejnova je nastavila:

-Zapravo volim brak. Nikada nisam mislila da bih, ali je on tako posebno ljudsko biće i ja slavim što mogu da podelim svoj život sa njim.

Odrastajući, Džesika je gledala različite romantične veze u koje je uplovljavala njena majka.

-Moja mama je bila samohrana majka. Nisam znala ko je moj biološki otac i odrastala sam u nestabilnoj finansijskoj situaciji.

Zvezda filma “Tajna operacija” je bila priunuđena da se bori sa nekim od muškaraca koji su se zabavljali sa njenom majkom,

-Bilo je situacija u mom životu kada smo živeli sa nekim koga ne volim previše, na primer sa dečkom moje mame. Jednom mi je soba bila nesređena, kada mi je on oduzeo garderobu. Rekla sam mu da mi vrati stvari, a on me je udario. Onda sam ga udarila u intimnu regiju, kada je istog trenutka pao na zemlju. Toj sceni su prisustvovali moja sestra i brat – sećam se da sam gledala u sestrinu facu i pomislila: ‘O Bože, šta sam uradila?’ Onda sam istrčala iz kuće. Uvek sam se sećala tog trenutka, znajući da bilo šta da se dogodi, sposobna sam da se borim.