Džerard Batler otkrio ko se bolje ljubi: Anđelina Džoli ili Dženifer Aniston?

Džerard Batler je gostovao u emisiji “Watch What Happens Live With Andy Cohen” gde ga je u okviru jedne igre voditelj pitao koja glumica se bolje ljubi.

Džerardu je bilo malo neprijatno što ga to pitaju, zastao je nekoliko sekundi, a onda odogovrio: “Dženifer Aniston. Ovo je bilo iznenađenje.”

Posle toga ga je izgleda bio blam, ali drugi gost – 50 Cent je delovao kao da je zadovoljan Džerardovim odgovorom. On se nasmejao i rekao: “Ne, ne, ne, ovo je dobro.”

Batler je radio i sa jednom i sa drugom glumicom. Sa Dženifer 2010. na filmu “Bounty Hunter”, a sa Anđelinom još 2003. u “Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life”.

