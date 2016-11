Dženifer Lorens se ozbiljno zaljubila: Daren Aronofski je vizionar

Izgleda da su se emocije između Dženifer Lorens i slavnog reditelja Darena Aronofskog ozbiljno rasplamsale otkako su se prošlog meseca pojavila prve naznake da su njih dvoje u vezi.

U intervjuu koji je dala za praznično izdanje magazina “Vanity Fair”, na čijoj naslovnici je za tu prigodu i zasijala kako samo to ona ume, Dženifer o Darenu nije rekla mnogo, ali je i to malo dovoljno da shvatimo koliko joj je stalo do njega.

– On je vizionar – rekla je Dženifer.

Ona je dugo vremena bila obožavalac dela slavnog režisera, i ne krije da je s njim želela da radi još od kako je videla njegovo remek-delo “Crni labud”.

On nije ostao nezainteresovan, pa je Dženifer rekla i da se nije predomišljala kada joj je Daren ponudio ulogu u filmu za koji još nema ni scenario.

Njih dvoje su se zbližili ovog leta u Montrealu na snimanju jednog home-invasion horora koji bi uskoro trebalo da ima premijeru.

Ipak, i pored svih lepih reči, Dženifer se u intervjuu nije izjašnjavala o svom emotivnom statusu. Istovremeno, odbila je i da komentariše njene nekadašnje ljubavne veze, i otkrila da je veoma posvećena borbi za svoju privatnost.

– Može vam se učiniti da me poznajete, ali kada mi priđete vi ste za mene potpuni stranac i ja sam preplašena – posavetovala je Dženifer svoje obožavaoce.

– Ja sam veoma zaštitnički nastrojena prema svom ličnom prostoru. Trebalo mije mnogo vremena da se budem u stanju da se tako odnosim prema svojoj privatnosti. Ako večeram i neko dođe i zaslepi me blicom svoje kamere mobilnog telefona, tada postajem veoma neprijatna prema toj osobi. Onda to drugi ljudi vide i kažu: “Dođavola, ja ne želim da uradim isto to” – objasnila je oskarovka na koji se način brani od nametljivih fanova.

– Borba za privatnost je posao sa punim radnim vremenom, i na tom poslu ja se zaista mnogo trudim – zaključila je ona.