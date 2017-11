Dženifer Lorens o hakerskom skandalu: Osećaj koji se ni sa čim ne može uporediti

Oskarovka Dženifer Lorens pre tri godine našla se u središtu skandala kada je haker objavio njene privatne fotografije na kojima je potpuno gola.



-Kada sam bila hakovana, to je bilo osećanje ranjivosti koje se ni sa čim ne može uporediti. Osećala sam se kao da me grupno siluje cela planeta. Nije postojala osoba na svetu koja uz pomoć samo nekoliko klikova nije mogla da me vidi golu, rekla je ona za “Holivud reporter”,a prenosi Mondo.

Nakon skandala imala je teške trenutke, a posebno je pogađalo što je smatrala da je na neki način izdala deo svoje najmlađe publike.

Dženifer Lorens otkrila svoj najveći strah

Lorens priznaje da je zbog hakerskog skandala imala i teške trenutke.

-Neko mi je, pre oko godinu i po dana, rekao kako je divno što sam dobar uzor devojčicama. Morala sam da se zaključam u kupatilo kako bih otplakala, jer sam se osećala kao neki prevarant, rekla je ona.

Haker Edvard Madžerčik (39) osuđen je početkom ove godine na devet meseci zatvora zbog neovlašćenog upadanja u naloge više od 300 ljudi, među kojima su mnogi bili poznate ličnosti.