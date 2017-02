Dženifer Lopez u “kandžama” Elen Dedženeris: Nisam uvek sa mlađim momcima! (video)

Ako iko može da izvuče istinu iz slavnih o navodnim vezama, onda je to Elen Dedženeris. Njena poslednja “žrtva” bila je Dženifer Lopez. Kad ju je pitala sa kim je provela Dan zaljubljenih, pevačica je pokušala da izbegne odgovor, a onda je Elen pokazala fotografiju na kojoj se Dženi grli sa Drejkom…

Znate onu fotku zbog koje smo svi pretpostavili da su njih dvoje u vezi?

Dženifer se držala svoje priče da su samo snimili pesmu zajedno.

– Samo se družimo. Poslao mi je pesmu na kojoj je želeo da budem. I tako smo uradilii pesmu. Ne znam šta će da uradi sa njom. – rekla je Džej Lo.

Elen se tad osvrnula na trač da Lopez voli da izlazi samo sa mlađim muškarcima.

– OK, pre svega stani! Ne izlazim samo sa mlađim muškarcima! – odgovorila je.

– Nije da moraš da budeš mlađi. Nije to. Jednostavno osećam ljude. I kad izađem sa njima, ako mi se svide, svide mi se. Ako mi se ne svide, ne svide. Radi se o osobi, znaš šta mislim? O tome kakvi su. Nema to veze sa godinama. – branila se Džej.

Pre Drejka, ako je to uopšte bila veza, Dženifer je bila u dugogodišnjoj vezi sa Kasperom Smartom koji je mlađi od nje 18 godina.

– Samo zato što sam bila sa njim koji je mlađi, a to je prvi tip s kojim sam bila koji je mlađi od mene, odmah su me etiketirali. I to je bilo to. Radi se o tome privlače li me ili ne. Njihova duša, energija, šta god-njihovo telo. – pokušala je da se izvuče iz Eleninih “kandži” lepa pevačica.

