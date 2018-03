Dženifer Garner je ukrala slavu Nikol Kidman na ovogodišnjim Oskarima (video)

Prošle godine su Nikol Kidman i njeno foka tapšanje bili glavna sprdnja Oskara, a ove godine stvar preuzima Dženifer Garner.

Snimak zgodne glumice kako tapše već je postala meme, i to zato jer je Dženifer odjednom prestala da tapše i složila tužnu facu, kao da se odjednom setila nečeg jako ružnog, ili tužnog.

“Ono kad se provodiš u gradu i odjednom se setiš da nisi odmrznuo piletinu za mamu.”

When you’re having a good time and realize you forgot to thaw the chicken for your mama pic.twitter.com/M2SStgA2VP — Jemele Hill (@jemelehill) March 5, 2018

Neki misle da je Dženifer u tom trenutku shvatila šta znači “inclusion rider”, dok su se neki našalili da se glumica setila da nije isključila peglu kad je napustila stan.

What realization did Jennifer Garner just come to? pic.twitter.com/pWtycEDEVs — bobby finger (@bobbyfinger) March 5, 2018

Tviter je prepun Dženifer Garner, a novinari jedva čekaju priliku da glumica sama objasni misteriju ovog izraza lica.