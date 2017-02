Dženifer Garner i Ben Aflek će konačno ozvaničiti razvod

Povezane vesti



Iako su mnogi mislili da će se poznati holivudski par izboriti sa krizom i da će ipak ostati zajedno, desilo se upravo suprotno.

Nakon deset godina braka i dve godine razdvojenog života, Dženifer Garner je odlučila da stavi tačku na vezu sa Benom Aflekom i popuni papire za razvod.



Dženifer Garner najavljuje pomirenje: Mi smo moderna familija i mislim da nam ide veoma dobro

– On je ljubav mog života. On je najdivnija osoba u bilo kojoj prostoriji, najharizmatičnija, najdarežljivija. Ali on je jednostavno komplikovan tip. Uvek kažem: ’Kada mu sunce sija, onda i vi to možete da osetite.’ Ali kada tog sunca više nema, onda je veoma hladno – rekla je ona ranije u razgovoru za Vanity Fair.

Uprkos svemu par će zajednički biti posvećen i brinuti o svojoj deci Vajolet (11), Serafini (8) i Samjuelu (4).