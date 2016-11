Dženifer Aniston otkrila tajnu “Prijatelja”: Niko od nas nije voleo pesmu iz uvodne špice! (video)

Postoje neke stvari koje vas odmah asociraju na seriju “Prijatelji”, ali malo stvari je toliko prepoznatljivo kao kultna pesma “I’ll Be There For You” koju izvode The Rembrandts.

I dok je vama možda simpatična zarazna pesma sa pljeskanjem, par ljudi je zaista ne podnosti a među njima i Dženifer Aniston.

I dok je promovisala svoj novi film “Office Christmas Party” na BBC u emisiji The One Show, Dženifer Aniston je otkrila da niko iz glumačke ekipe ne voli previše ovu pesmu. “Niko nije bio veliki fan te uvodne špice”, rekla je ona dok pravila blago zgađeni izraz lica.

Uprkos toj informaciji, Dženifer jeste rekla da ne može a da ne pogleda epizodu serije kada naleti na TV kanalima uz komentar: “Usisa vas nostalgija”.

Eto, zvezde su baš kao i mi, kada su u pitanju “Ptijatelji”.