Dženifer Aniston: Naporno gradiš karijeru, a onda te neko svede na osobu bez dece

Dženifer Aniston pripada onoj grupi slavnih koji baš mnogo moraju da se potrude da bi dosadili javnosti.

U stvari, često se čni da zbog zainteresovanosti auditorijuma, vesti o njoj nikada nema dovoljno, iako su prošle čitave 22 godine od kada je kao razmažena ali veoma simpatična Rejčel Grin ušla u naše domove.

– Ljudi je jednostavno obožavaju. To je blagoslov, ali i prokletstvo – kaže njena najbolja prijateljica i saradnica Kristin Han, koja zajedno sa Dženifer trenutno producira nezavisne drame “Cake” i “The Yellow Birds”.

Фотографија корисника Marie Claire (@marieclairemag) дана 7. Нов 2016. у 5:30 PST

A da status zvezde, od koje se očekuje da živi život po modelu koji su za nju smislili drugi, uopšte nije lak ni naivan, svedoči i sama Dženifer u intervjuu koji je dala za decembarsko izdanje magazina “Marie Claire”.

– Sramota je bilo moje bračno stanje. Sramotan je bio i moj razvod. I to što nemam partnera, bila je sramota. Čak su i moje bradavice bile – sramota. Zašto na žene gledamo samo kroz objektiv koji su nam drugi nametnuli. Zašto to uopšte slušamo. I onda sam razmislila: naporno radiš u životu i gradiš karijeru, a onda te neko svede sam na tužnu osobu bez dece – kaže Dženifer.

Фотографија корисника Marie Claire (@marieclairemag) дана 7. Нов 2016. у 6:42 PST

Na pitanje zašto je njen suprug Džastin Teru “onaj pravi”, Dženifer kaže:

– Zašto je on prava osoba za mene? Sve što znam je da me u potpunosti shvata i obožava, bez obzira na okolnosti. Ne postoji nijedan deo mene zbog koga se pred njim osećam neugodno. I to u meni izaziva ono najbolje, jer mi je mnogo stalo do njega. On je toliko dobra osoba. Povređuje me i sama pomisao da njega nešto povređuje.ž