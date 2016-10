Dženet Džekson potvrdila da je trudna: Zahvalna sam na ovom blagoslovu (foto)

Nakon što su se početkom meseca pojavile prve fotografije trudne Dženet Džekson javnost je doslovno bila šokirana izgledom popularne pevačice koja je prethodno zbog trudnoće izdravlja sebe i bebe prekinula turneju.

Situacija se drastično promenila nakon što su objavljene nove fotografije, nastale za potrebe magazina “People”, kojima je Dženet i zvanično potvrdila da je prvi put u drugom stanju, u svojoj 51. godini.

“People” je objavio ekskluzivnu fotografiju nasmešene buduće majke s rukom na stomaku.

– Zahvalni smo Bogu na ovom blagoslovu – rekla je pevačica, ali više pojedinosti nije objavljeno.

Ona je u aprilu na Tviteru obavestila obožavaoce da je odložena svetska turneja, “zbog iznenadnih promena”. Rekla je da ona i njen suprug Visam al Mana planiraju da prošire porodicu i da “po preporuci lekara mora da se odmara”.

Dženet se za biznismena iz Katara udala 2012. i to joj je treći brak.

– Veoma je uzbuđena zbog trudnoće, i snalazi se u svemu izuzetno dobro – kaže neimenovani izvor magazina “People”.

“We thank God for our blessing” – @JanetJackson

Full article: https://t.co/VHfG8awemp pic.twitter.com/nPVmGVkf7r

— ithl123 (@ithl123) October 12, 2016