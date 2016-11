Dženet Džekson ne može da dočeka da se porodi

Dženet Džekson pozdravila je svoje fanove preko Tvitera prvi put nakon što je objavljeno da je trudna, a u međuvremenu 50-godišnja pevačica bila skoro u potpunoj medijskoj apstinenciji.

– Zdravo društvo. Nismo se dugo čuli, ali ja i dalje slušam. Osećam vašu ljubav i molitve. Hvala vam. Ja sam odlično. Al Hamdu lillah – napisala je Dženet, a obraćanje je završila porukom na arapskom koja znači “Slava Bogu.”

Hey you guys.. It’s been awhile.. but I’m still listening.. I feel your love and prayers.. Thank you.. and I’m doing well.. Al Hamdu lillah

