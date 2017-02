Džeki je bila spremna da zažmuri na sve: Nesrećni kraj ljubavnog trougla Džona Kenedija

O tajnoj vezi Merilin Monro i ubijenog američkog predsednika Džona F. Kenedija i dan-danas se raspredaju različite priče, iako to nije bila jedina Kenedijeva afera. U knjizi “These Few Precious Days: The Final Year of Jack with Jackie” pisac Kristofer Andersen tvrdi da je Žaklina Džeki Kenedi, nekadašnja prva dama, znala za sve suprugove afere, a njegove ljubavnice po imenima, i da ju je to sve veoma bolelo, ali da je bila je spremna da zažmuri na sve, samo da je suprug javno ne sramoti.

A upravo ju je afera sa slavnom Merilin navodno najviše uzrnemirila, jer je u to vreme čubvena, zanosna plavuša bila prava diva, pa je postojala velika opasnost od toga da preljuba postane veliki skandal, koji bi uništio Kenedijevu reputaciju, ali i njihov brak.

I dok se Džeki nervirala, glumica je maštala o tome da će je njen ljubavnik oženiti. U istoj knjizi se navodi da je jednom prilikom pitala bliskog prijatelja može li da je zamisliti kao prvu damu. Jednom je čak i nazvala Džeki, lično, i otkrila joj da joj je Džon obećao da će je oženiti, na šta joj je Džeki vrlo mirno poručila:

– Merilin, udaćeš se za Džeka, uselićeš se u Belu kuću, obavljaćeš dužnosti prve dame, ja ću se iseliti, a ti ćeš dobiti sve probleme.

Džeki je takođe bila vrlo bliska s ocem, muškarcem kojem je najviše verovala, koji je takođe imao brojne ljubavnice, ali je ćerku obožavao pa se pretpostavljalo da je takav odnos duboko uticao na nju, zbog čega je sve vreme smatrala da njen suprug može da švrlja okolo, ali da nju, Džeki, i dalje, bez obzira na sve, ludo voli.

Iako su se Merilin i Džek sreli dva puta pre legendarne večere, koja je održana u Njujorku 1962. godine, u čast predsednikovog 45. rođendana, tek tada su prvi put razgovarali. Kako piše u knjizi, kada je ušla u sobu, vreme se zaustavilo na trenutak, a svi pogledi bili su na divi.

– Konačno si došla. Tu je nekoliko ljudi koji umiru od želje da te upoznaju – odmah je Džon stavio do znanja koliko mu se Merilin dopala.

Nije više skidao pogled s nje, a očevici tvrde da su odmah počeli da flertuju. Na kraju večeri Džon je zatražio njen broj telefona i, naravno, odmah ga i dobio.

Idućeg dana ju je odmah nazvao i predložio put u Palm Springs, ali joj je, bez oklevanja, dao do znanja da Džeki neće biti tamo. Problem je nastao kada je ona postala opsednuta njime, a Džonu je vikend s tada najpoželjnijom ženom na svetu bio samo još jedna avantura.

– On je s njom manje-više završio nakon tog vikenda. Čak joj je pred svima rekao da ionako nije “materijal” za prvu damu. Našli su se još jednom u Vašingtonu, kada se ona iznenada pojavila tamo, ali tada se među njima ništa nije dogodilo. Vozili smo se čamcem po reci Potomak, a ona je spavala u drugom hotelu – otkrio je tada Džonov bliski prijatelj i priznao da je Džeki znala i za to.

Džeki se oko afere njenog supruga sa Merilin Monro izrazito brinula i zbog toga što je slavna glumica imala dugu istoriju emocionalne nestabilnosti i problema sa alkoholom, drogama i lekovima, a uz sve to pratio ju je glas i da je “problematična” žena. Navodno, Merilin je zavela i predsednikovog brata, Roberta Kenedija, koji je takođe imao suprugu.

Merilin je 5. avgusta 1962. okončala svoj život sa samo 36 godina, a pronašao ju je njen psihijatar u spavaćoj sobi. Nešto više od godinu dana kasnije, 22. novembra 1963, Džon Kenedi je ubijen u atentatu u Dalasu.

Džeki je umrla 19. maja 1994. godine, sa 64 godine, kao Žaklina Kenedi Onazis, s obzirom da se 1968. godine udala za svog dugogodišnjeg prijatelja Aristotlea Onazisa, koji je umro 1975. godine. Džeki Kenedi je pristala da uzme 26 miliona dolara na ime nasledstva, nakon niza pravnih bitki sa Onazisovom ćerkom Kristinom.