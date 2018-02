Džejn Sejmur u Plejboju: Imam 67 i nisam uradila ni jednu operaciju, još uvek izgledam prirodno

Glumica Džejn Sejmur nedavno je napunila 67 godina, ali ne samo da je to nije sprečilo da se skine za Playboy, već je priznala da se nikad nije osećala više seksi.

Fotografa i novinara magazina Playboy ugostila je u svom domu u Malibuu gde je otvoreno progovorila o karijeri, privatnom životu, lepoti, godinama…

– Još nisam uradila nijednu operaciju, nisam ubrizgala nijednu injekciju, ništa… Ništa od toga još nisam isprobala, tako da još uvek izgledam prirodno. Svaki dan sam u iskušenju, ali onda pogledam ljude koje znam, ali ih ne prepoznajem. Autentična sam i svoja, to mi je važno – rekla je glumica odmah na početku.

Rođena kao Džojs Frankenberg do 17. godine se profesionalno bavila baletom od kojeg je zbog povrede morala da odustane, a tada se okrenula glumi. Iza sebe danas ima gotovo 50 godina karijere, osvojila je niz pozitivnih kritika, dva Zlatna globusa i jedan Emmy, a najviše je pamtimo po ulogama Bondove devojke u filmu ‘Live and Let Die’ iz 1973., u seriji ‘Dr. Quinn žena vrač’ iz devedesetih i ‘Lovci na deveruše’.

Ovo je njeno treće snimanje za Playboy. Prvi put se skinula u julu 1973., a potom za januarski broj 1987.

– Sad se osećam seksepilnije nego ikad pre, nego kad sam bila mlada. Tad sam stalno brinula kako da budem seksi, a nisam ni znala šta to znači. Postoji snažan osećaj slobode kad doživite ove godine. Kao što je moj otac znao da kaže, osećam se jako dobro u sopstvenoj koži – rekla je.

Premda stidljivo, priznala je da je još uvek magnet za muškarce. Ponekad joj se udvaraju tridesetgodišnjaci što je, kaže, prilično zabavlja:

– U takvim slučajevima kažem: Dovraga, u nekom drugom životu… To mi jako laska jer sam inače nevidljiva za to godište. Ali, više nikome ništa ne pokušavam da dokažem. Kad si mlađi, onda stalno pokazuješ na sebe, a sad više ne želim da me iko gleda.

