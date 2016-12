Džejms Franko na ulicama Los Anđelesa u žutoj haljini kao Bijonse!

Glumac Džejms Franko je oduvek važio za momka koji ne podleže stereotipima i razmišlja (ali se i oblači) drugačije od svih ostalih. Ovoga puta je nadmašio sva naša očekivanja…

Prolaznici su ga spazili u istovetnoj žutoj haljini koju je nosila i Bijonse u svom videu za pesmu “Hold Up.” Iapk, on je taj look začinio i sa trakom u sivoj boji koju je vezao oko glave, jer nešto je trebalo da obuzda dugu periku…

Zašto za ime sveta, upitaćete se? To je još uvek nejasno, ali ovaj set fotografija koji je osvanuo na Tviteru je napravljen dok je snimao na ulicama Los Anđelesa ove srede.

Verujemo da je reč o nekom projektu, a ne o njegovoj želji da prošeta gradom kao Bijonse… Ali, ko zna, možda se varamo…

