Džejmi Foks napustio intervju zbog pitanja o Kejti Holms (video)

Iako su navodno već godinama u vezi, ali su morali da je kriju zbog njenog predbračnog ugovora sa Tomom Kruzom, Kejti Holms (39) i Džejmi Foks (50) dosad nisu pričali o svojoj ljubavi niti su se službeno negde pojavili zajedno.

A kako ne bi prekršio to pravilo, Džejmi Foks samo je otišao usred poslednjeg intervjua gde su mu postavili pitanje o glumici.

Odgovarao je na pitanja na NBA All Star Celebrity utakmici, i to uživo. Novinar ga je pitao jesu li on i Kejti Holms proveli Dan zaljubljenih igrajući košarku, na šta se on nasmejao, skinuo slušalice i mikrofon i otišao na košarkaški teren.

Објава коју дели Portal R7 (@portalr7) дана 18. Феб 2018. у 5:07 PST

Novinar je bio prilično zbunjen, pogotovo zato što su fotografi uhvatili par kako se vraćaju s košarke baš na Dan zaljubljenih. Bili su sportski obučeni i nosili opremu, a Foks je pod rukom imao košarkašku loptu.

Inače, navodno je Kejti Holms s Tomom Kruzom potpisala predbračni ugovor u kojem je jedna od stavki ta da ne sme javno da ima partnera pet godina posle razvoda. Pošto je taj period prošao, u javnost su procurele fotografije nje i Foksa kako šetaju po plaži i drže se za ruke, ai niko od njih nije potvrdio ni negirao vezu.