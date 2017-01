Džejmi Dornan se ne osvrće na kritike: Ne interesuje me šta neko misli o “Pedeset nijansi – mračnije”



Džejmi Dornan, zvezda filma “Pedeset nijansi – mračnije”, odgovorio je svima koji su kritkovali nastavak jednog od najkontroverznijih filmova u istoriji.

Drugi trejler za ovaj veoma intrigantni film bio je u prvih 24 sata gledaniji čak i od trejlera “Zvezdani ratovi: Buđenje sile”, a knjige, koje nisu naišle na odobravanje kritike, takođe su oborile rekord prodaje, pa se pojavila vest da će se nova knjiga pojaviti sledeće godine.

Džejmi je rekao da, mada nema problem sa kritičarima, uopšte ne poštuje njihova mišljenja.

– Iako ima 100 miliona obožavalaca, mnogim ljudima se ne dopada i veoma su glasni kada to treba reći, i ja ih ne osuđujem. Imati mišljenje o stvarima kojima ne znate dovoljno, ili kojima niste ni dali šansu, to je jednostavno u prirodi zveri. Ne mogu da kažem da me njihovo mišljenje uznemirava – kaže Džejmi.

Ipak, on je priznao da lik Kristijana Greja koji tumači nije neko sa kim bi provodio vreme.

– To nije čovek sa kojim bih se slagao. Svi moji prijatelji su opušteni i nasmejani, i ja jednostavno ne mogu da zamislim sebe u pabu sa takvim likom. Ne mislim da je moj tip osobe, kada se radi o prijateljstvu.