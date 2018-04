Džej Zi otkrio koja je ‘najlepša stvar ikada’ koju mu je rekla ćerka Blu Ajvi (video)

Simpatična priča koju je slavni reper i suprug Bijonse ispričao u emisiji ‘My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman’ rastopila je srca mnogobrojnoj publici koja je sa zanimanjem pratila intervju s uspešnim muzičarem.

Leterman je 48-godišnjeg repera i muzičkog producenta između ostalog upitao i za decu koja žive neuporedivo lagodnijim životom od onog kojim je živieo muzičar.

– Svaki sam dan zahvalan na svemu što imam. Budim se, osvrnem oko sebe i pogledam svoju decu koja su zdrava – rekao je Džej Zi, ispričavši potom nedavnu anegdotu s ćerkom Blu Ajvi koja ga je oduševila.

– Ja i moja ćerka smo pričali. Rekao sam joj da uđe u auto jer je neprestano postavljala hiljadu pitanja, a kasnili smo u školu. Ušao sam u auto i gledam u ovom smeru i samo razmišljam o tome kako su moja deca zdrava… I tako se vozimo. Odjednom začujem sićušni glasić: ‘Tata’. Okrenem se i ona mi kaže: ‘Nije mi se svideo način na koji si mi rekao da uđem u auto. Povredio si moja osećanja’. Njoj je 6 godina! – u neverici je ispričao muzičat koga je njegova prvorođena ćerka itekako iznenadila.

– Ovo je najlepša stvar koju si mi ikad rekla – odgovorio je svojoj mezimici Džej Zi koji je prošle godine dobio i blizance, ćerku Rumi i sina Sira Kartera.

Reper se sve vreme smejao dok se prisećao simpatičnog trenutka sa Blu Ajvi koja je na svet došla 2012. godine, a zanimljivo je da su devojčici dodelili ime po neobičnom bršljanu plave boje.

Slavni muzičar već je ranije pričao o svojoj povezanosti s Blu Ajvi. ‘Ona je moj najveći fan. Taman da niko ne kupi Magna Carta album, činjenica da ga ona toliko voli daje mi najveće zadovoljstvo’, rekao je Džej Zi u intervjuu za Vanity Fair 2013. godine.