Džef Bridžis i Suzan Geston: Ljubavna priča duga 40 godina koja je započela ultimatumom

Povezane vesti



Dok se većina poznatih za života venča i razvodi čak nekoliko puta, oni su dokaz prave ljubavi. Holivudski glumac Džef Bridžis u braku je sa suprugom Suzan Geston već punih 40 godina, a upoznavanja se sećaju kao da je bilo juče, a iskrice među njima i danas se vide kao što su se videle na početku njihove ljubavne sage.

Glumac je čak otkrio kako u novčaniku ima njenu fotografiju i to onu iz 1975. godine kada su se i upoznali. Ljubav između 68-godišnjaka i 64-godišnjakinje rodila se u gradu Paradise Valley u Montani gde je Suzan radila kao konobarica kako bi mogla da plaća studije. Džef ju je video dok je radila, a tamo je bio jer je snimao scene za film ‘Rancho Deluxe’. Čim ju je ugledao, morao je da je pozove na sastanak.

– Znao sam da sam ludo zaljubljen u svoju suprugu čim sam je video – priznao je Džef za strane medije i objasnio kako kako je odbila njegov poziv i prvo nije htela na sastanak s njim. Ali, sudbina je odlučila da to neće biti njihova jedina šansa pa su se svega nekoliko večeri kasnije sreli. Privlačnost među njima držala ih je na plesnom podijumu celu noć, zbog čega su se zaljubili i od tada su postali nerazdvojni. Kada se snimanje Džefovog filma završilo, Suzan je odmah otišla s njim u Kaliforniju.

Iako je ljubav između njih planula odmah, brak je usledio tek dve godine kasnije i to pošto mu je ona dala ultimatum – ili će se venčati i osnovati porodicu, ili razići. Džef je priznao da je po malo strahovao od obaveze, ali kada je video da će izgubiti ljubav svog života, odlučio je da je zaprosi. – Rekao sam sam sebi “Bože, ne mogu da pustim ovu ženu da ode”. Video sam sebe kao starca koji razmišlja o toj devojci iz Montane i stalno se pita “Čoveče, zašto se nisam oženio? – ispričao je.

Zaprosio ju je 1977. godine, a venčali su se pet dana posle toga.

– Pre braka mislite da će vam se nakon venčanja sva vrata zatvoriti, ali prava istina je ta da otvaranje novih vrata braka vodi u hodnik koji je obložen drugim sjajnim vratima – deci, dubljoj intimnosti, avanturama i svemu ostalom – dodao je.

U 40 godina braka, par je porodicu proširio s tri ćerke, a sada već imaju i unuka. Osim što su zajedno u privatnom životu, Suzan se bacila u filmske vode kao glumica i producentkinja pa su i u poslu takođe jako povezani što dokazuje činjenica da su na čak 50 filmova radili zajedno.

Kažu kako im je brak sve bolji i bolji svake godine. Bilo je trzavica i nesuglasica, ali uspeli su to da prevaziđu, a to je vodilo sve čvršćoj vezi. Napominju da je komunikacija jako važna i da oni otvoreno pričaju o onome što im smeta – i to na način da ne prekidaju jedno drugo dok govore o tome.

Džef je prokomentarisao vrlo česte raspade ljubavnih veza u Holivudu.

– Ako promenite partnera svaki put kada postane teško ili ste malo nezadovoljni, tada ne dobijate bogatstvo koje je dostupno u dugačkim odnosima. Moja supruga me podržava, a to čini da je još više volim – rekao je poznati glumac, a prenosi “Country Living”.