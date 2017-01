Džastin Timberlejk pokazao šta zna na košarkaškom terenu! (video)

Džastin Timberlejk je sa suprugom Džesikom Bil otišao na utakmicu Lejkersa, ali je iskoristio priliku da pre početka meča pokaže svoj skriveni talenat!



Džastin je sa više od pola terena dao koš na oduševljenje prisutnih, jer niko nije verovao da on to uopšte može, a onda je kao pravi fan taj pogodak proslavio ludim plesom sa suprugom u VIP loži.

Pogledajte kakav as je Džastin, ko zna, možda bi mu košarkaška karijera išla savršeno?

Justin Timberlake drained TWO half court shots then had a dance party with his wife, Jessica Biel! pic.twitter.com/8ul7IAwhBP

— TMZ (@TMZ) January 5, 2017