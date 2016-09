Džastin Teru o “razvodu veka”: To je strašna stvar za decu

Trend da svako iznosi svoje mišljanje u vezi sa razvodom Anđeline Džoli i Breda Pita i dalje je u punom zamahu, pa je na red došao i indirektno umešani Džastin Teru, suprug Dženifer Aniston.

Džastin se na ovaj razvod, koji već nekoliko dana među najznačajnijim vestima o svetskom džet setu, osvrnuo iz svog ugla.

– Kao dete čiji su se roditelji razveli, mogu da kažem da je to strašna stvar za decu. Dosadno je sada naglabati i komentarisati to. Ljudi trenutno prolaze kroz loš period, a to su strašne stvari – rekao je Teru.

– Očigledno je da je apetit za smećem koje se svakodnevno plasira beskrajan, iako svi kažu da ih te stvari ne zanimaju. Mislim da mnoge baš te stvari zanimaju jer ih konzumiraju. Ali, ima toliko važnijih stvari koji bi trebalo da izađu na videlo. Šokantno je kako prolazne stvari zauzimaju mesto onim vestima koje su zaista važne za svet – kaže Teru.