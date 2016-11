Džastin Biber se u Zagrebu zabavljao uz sedam manekenki (video)

Džastin Bieber je u Zagrebu ostao dan posle rasprodatog koncerta u Areni. Igrao je hokej i provodio se sa manekenkama u klubovima, restoranima i svojoj hotelskoj sobi…

Devojke su na licu mjesta, u restoranu u centru Zagreba u koji su došle na zabavu sa Biberom, morale da potpišu ugovor o tajnosti prema kojem ne smeju ni sa kim, a pogotovo ne sa medijima, da podele detalje intimnih trenutaka sa pevačem. Nisu smele ni da ga fotografišu, jer Biber to sve teže podnosi.

Pevača su upoznale u zagrebačkom klubu The Best gde je bio službeni after party posle njegovog koncerta u zagrebačkoj Areni. Prvo su se upoznale sa njegovim pratećim bendom The Knocks, koji ih je zatim spojio sa Džastinom. Zabavljali su se u VIP separeu, a pevač im je rekao kako ga je oduševila atmosfera na koncertu.

Manekenke koje su bile s njim u restoranu i hotelu ističu kako je Biber samo hteo društvo dok je u Zagrebu. Kako pričaju ljudi bliski zagrebačkim manekenkama, u hotelskoj sobi nije bilo ni seksa ni droge. Druženje je bilo isključivo prijateljsko. Manekenke su se oduševile Biberom jer je normalan dečko i nije nimalo uobražen. Sa pevačem su manekenke jele suši, a nazdravljali su pivom. Džastinu se posebno svidela višnjevača. Kako su potpisale sa njim ugovor o tajnosti lepotice nisu ništa htele da kažu, piše 24sata.hr.

Hoćeš da te malo izmasiram?, upitao je Biber manekenku Lucanu Mirko (21), koja je sedela pored njega u restoranu.

Ona se iznenadila ponudom, ali ju je prihvatila. Masirao ju je nekoliko minuta, ali upućeni kažu da je to bila isključivo zafrkancija.

U jednom trenutku izvadio je bojanku koju je počeo da boji, jer ga to opušta, a sa zagrebačkim prijateljicama zaigrao je i popularnu igru ‘vešala’ u kojoj se pogađa pojam.

Nervirala su ga pitanja o njemu i nije hteo da razgovara o svojoj karijeri ni koncertima jer ga to zamara. Stalno je ispitivao devojke kako im je, vole li svoj posao i šta studiraju. Sve su oduševljene njegovom jednostavnošću.